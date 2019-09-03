Москва, 3 сентября. Швеция увеличит налоги на банки, чтобы повысить расходы на оборону с 1 до 1,5% ВВП к 2025 году якобы из-за вызванного военным присутствием России на Балтике страха.

Источником финансирования может стать дополнительный налог для банков, который добавит в бюджет страны порядка 508 миллионов долларов. Известие о его введении появилось одновременного с объявлением об увеличении военных расходов, сообщил телеканал «360».

Увеличение трат на оборону связывают с ростом напряженности между РФ и находящимися вдоль ее европейской границы странами, отмечают в издании. Швеция не входит в НАТО, но она регулярно консультируется с Североатлантическим альянсом по вопросам безопасности в Прибалтийском регионе. Стокгольм уже укрепил оборону на расположенном в Балтийском море острове Готланд.

В Минфине Швеции считают, что новый налог пойдет на пользу банкам, так как во время кризиса кредитным организациям может понадобиться помощь государства. Но в банковском секторе уверены, что рост налогов усугубит ситуацию в Швеции.

Главный редактор Business News Бен Эйрис отмечает, что в большинстве стран военные расходы составляют 1-2% ВВП. Самый очевидный путь увеличить финансирование этой сферы заключается в повышении налогов.

«Почему решили нацелиться на банковский сектор? На это есть две причины. Именно там очень много потенциальных налогоплательщиков. Таким образом, можно сделать относительно небольшое увеличение налогов и сгенерировать большую сумму денег», — отметил эксперт.

Обложить налогами население невыгодно с политической точки зрения, так как это может настроить избирателей против власти, подчеркнул Эйрис.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об обстановке на западных границах страны, сообщила Газета.ru. Он отметил усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе, напомнил о разворачивании в Польше и Румынии системы ПРО США, а также расширении военного сотрудничества альянса с Швецией и Финляндией.