Сирия будет поставлять сельхозпродукцию в Россию через Крым

Симферополь, 3 сентября. Крымско-сирийский торговый дом «Содружество» и экспортирующая сельхозпродукцию сирийская компания заключили контракт на два миллиона долларов. Об этом заявил директор торгового дома Сергей Голяндин.

«Крымско-сирийский торговый дом заключил контракт с сирийской компанией, поставляющей сельхозпродукцию на экспорт... Сумма контракта — 2 миллиона долларов», — цитирует Голяндина РИА Новости.

Соглашение подписали в рамках 61-й международной выставки в Дамаске. По словам Голяндина, контракт будет действовать до 31 декабря текущего года, но может быть продлен.

Сельхозпродукцию будут поставлять в контейнерах через порты Севастополь и Феодосия. В качестве первой поставки в Россию ввезут лимоны, апельсины, оливковое масло, грейпфруты и гранаты. Вес партии составит тысячу тонн, часть продуктов останется в Крыму, а часть будет поставлена «на материк».

Ранее Газета.ru сообщила, что Крым получил первые партии апельсинов и черешни из Сирии.