Лукашенко заявил, что не ездит на велосипеде на работу из-за Зеленского

Минск, 3 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что всегда хотел ездить на работу на велосипеде, однако отказался от этой идеи из-за слов своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Лукашенко встретился с учениками одной из минских школ в первый день нового учебного года. Он провел урок, а также пообщался со школьниками. Речь шла о выборе будущей профессии, занятиях спортом и вопросах экологии. Во время разговора белорусский лидер заявил, что является поклонником электротранспорта, а также велосипеда.

«Меня всегда тянет к тому, (чтобы) сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: «Я буду на велосипеде ездить» — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии пояснил, что не хотел бы, чтобы между ним и Зеленским проводили параллель, поэтому отказался от поездок на электромотоцикле или велосипеде. При этом он подчеркнул, что такие поездки «миленькое дело».

Напомним, во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявил, что будет ездить на работу на велосипеде. В августе президент Украины рассказал, что служба безопасности не разрешает ему такие поездки, поскольку «это не безопасно».

Кроме того, в июле Зеленский объяснил, что не ездит на велосипеде на работу, поскольку его кортеж состоит из двух-трех машин и никому не мешает на дороге. По его словам, президентский автомобиль передвигается по Киеву без «мигалок», также стоят на светофорах и в пробках.

«Президент — такой же участник движения, как и все», — написал Зеленский.

Ранее бывший грузинский президент Михаил Саакашвили признался, что ездит по Амстердаму на велосипеде.