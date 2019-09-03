Российское посольство осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Лондон, 3 сентября. Посольство России в Великобритании осудило слова британского премьер-министра Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР в восточных районах Польши в начале Второй мировой войны с гитлеровской агрессией. Заявление дипмиссия распространила в понедельник.

В минувшее воскресенье британский премьер опубликовал в микроблоге Twitter видеообращение, в котором коснулся обстоятельств начала Второй мировой войны. Глава правительства Великобритании предположил, что Польша в сентябре 1939 года оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

В российском посольстве отметили, что прозвучавшее в день 80-летия начала Второй мировой войны заявление Джонсона вызывает удивление.

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Дипломат предложил вспомнить, кто обрек на трагедию польское государство, и не забывать о роли британской дипломатии, которая попустительствовала захватнической политике фашистской Германии в Мемеле, Чехословакии и Австрии, а также «последовательно саботировала» предложения Советского Союза о создании «эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши».

В диппредставительстве предложили оставить тему историкам и подчеркнули, что, вспоминая о Второй мировой войне, подавляющее большинство британцев и россиян чтут советско-британское союзничество и отдают дань памяти павшим.

«Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании», — заключил российский дипломат.

Ранее Газета.ru сообщила, что член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич отреагировал на решение Варшавы не приглашать делегацию России на приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны мероприятия. По мнению сенатора, «критерии» польской стороны являются конъюнктурой. Клиннцевич считает, что речь идет о «мелкотравчатой политике» и польские власти занялись сведением счетов.