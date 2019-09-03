Лоза назвал «дурновкусием» шутки про песню Шуфутинского «3 сентября»

Москва, 3 сентября. Музыкант Юрий Лоза заявил, что шутки про песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» являются безвкусицей. По его словам, песня становится популярной только раз в году.

«Очень мало поводов стало, чтобы что-то «крякнуть», с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай», — заявил Лоза.

Музыкант подчеркнул, что тяжело придумать хорошую песню, при этом осмеять можно, что угодно. Музыкант напомнил про свою песню «Плот», которая «прошла испытание временем». Лоза рассказал, что на эту песню было много мемов в Сети и их можно использовать много раз в год. А на песню «Третье сентября» — только один раз в год, отметил Лоза.

«И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие», — заявил музыкант в беседе с РИА Новости.

Шуфутинский рассказал, что не готов расставаться со своим хитом.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет», — заявил популярный певец.

Напомним, автором музыки песни является Игорь Крутой, слова написал Игорь Николаев. Впервые Шуфутинский исполнил песню «Третья сентября» в 1993 году. Позже она вошла в его альбом «Гуляй, душа».

Мем на «Третье сентября» появился в Сети в 2000-х годах. Он представляет фото рэпера Рика Росса с цитатой из песни.

Как сообщает «Газета.ru», Михаил Захарович с юмором относится к этому мему. Он подчеркнул, что это является дополнительной рекламой, за которую он ничего не должен платить.

Ранее эстрадный певец Юрий Лоза поделился со своими подписчиками в социальной сети Facebook советами о том, как правильно мыть кота. Механизм процедуры составит из восьми пунктов, один из которых «отжать кота».