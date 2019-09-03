Ковтуна прогнали из студии «России 1» за оскорбление немцев

Москва, 3 сентября. Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна прогнали с российской телепрограммы за оскорбление немецкой прессы с использованием ненормативной лексики. Инцидент произошел в эфире телепередачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

В ходе программы главный редактор германского журнала «World Economy» Александр Сосновский напомнил о поставках на Украину немецкого оружия за счет американских кредитов. Журналист отметил, что с этой информацией на согласен Ковтун, но «немецкая пресса пишет обратное».

В это время журналиста неожиданно перебил украинский эксперт, который решил рассказать, куда следует отправиться немецкой прессе. В высказывании эксперт допустил использование ненормативной лексики.

После этого телеведущий Владимир Корнилов удалил гостя из студии со словами: «Совсем уж, что ли, с ума сошел».

Видео инцидента в своем микроблоге Twitter опубликовал политолог Александр Сосновский. Эксперт отметил, что его украинскому коллеге теперь придется «целовать всю немецкую прессу в то самое место, куда он их послал».

Пользователи поддержали Сосновского, отметив, что «Ковтуну не привыкать целовать в «то самое место», так как он делает это постоянно.

«Нечего страшного, он умеет», — лаконично добавил @whrgzseUxlJMPZd.

Ранее Газета.ru сообщила, что Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что если Ковтуна выгонят с российских телеканалов, он будет «в канаве в городе Киеве». Таким образом журналист отреагировал на слова приглашенного эксперта, который назвал Украину богатой страной.