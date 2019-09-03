Мост в уральском поселке обрушился спустя два дня после открытия

Екатеринбург, 3 сентября. Мост в селе Филькино Свердловской области размыло течением спустя двое суток после открытия, сообщила местная жительница Анастасия Пристав.

Весной 2018 года в Серовском районе около села Филькино разрушился мост через реку Каква. Местные жители оказались отрезаны от социальной инфраструктуры. По данному факту региональное управление СК РФ возбудило дело о халатности в отношении властей. Более года спустя муниципальные власти, по данным СК РФ, так и не приняли мер по обеспечению людей безопасной переправой. Местные жители летом собрали 10 тысяч рублей и сами построили деревянный мост через реку.

Анастасия Пристав рассказала РИА Новости, что власти 31 августа за полтора дня построили переправу.

«Фирма, которая устанавливала, начальник и двое сотрудников сказали, что можем пользоваться. Сегодня утром пошли в школу, вернулись, а он сложенный пополам», — рассказала она.

Деревянный мост, построенный самими жителями, также смыло течением. Школьникам пришлось возвращаться домой при помощи лодочника.

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков заявил журналистам, что мост в Филькино еще не был введен в эксплуатацию и его строительство продолжается. Причиной обрушения конструкции стало то, что из-за повышения уровня воды в мост попало бревно. Сизиков добавил, что «строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом».

Ранее сообщалось, что в Мурманске полиции пришлось искать исчезнувший заброшенный железнодорожный мост через реку Умба. Как сообщили местные жители, раньше железнодорожный мост использовался для транспортировки полезных ископаемых. Предполагается, что неизвестные обрушили пролет строения, чтобы сдать его части на металлолом.