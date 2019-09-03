Посол США Джон Хантсман рассказал, что ему мешало в России

Москва, 3 сентября. Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что во время пребывания в РФ ему мешали закрытые двери.

Американский дипломат в октябре покинет страну и место главы дипмиссии, на посту посла США его сменит первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан, сообщила Газета.ru. В преддверии отъезда Хантсман в очередной раз посетил Суздаль и храм Спасо-Евфимиева монастыря. В поездке он рассказал, о чем он будет и не будет скучать, вернувшись на родину.

«Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается. Потрясающий талант, находящий свое выражение в тех предметах, которые я видел в суздальском храме, или в музыке, от которой наворачиваются слезы на глаза, — это явления особого порядка», — цитирует Хантсмана Kp.ru.

Дипломат отметил, что в других частях света такого не увидишь, и в России у него было много мгновений, которые никогда не забудутся.

Говоря о вещах, по которым он не будет скучать, Хантсман отметил закрытые двери, которые так и не открылись перед ним. Дипломат посетовал, что у него было много важных встреч с высокопоставленными руководителями, но некоторые руководители решили не встречаться с американским дипломатом

Хантсман отметил, что получал приглашения от университетов, которые позже отменялись.

«Вначале все очень открыты и воодушевлены, а ближе к делу все отменяется — вот по таким вещам скучать не буду», — рассказал дипломат.

Он также заявил, что провел много встреч с губернаторами. Хантсман сам в прошлом возглавлял штат Юта. Дипломат отметил, что «чему-то» мог научиться у зарубежных коллег сам, чему то могли научиться они. По словам посла, он планировал встретиться со многими губернаторами, но и они отменяли встречи.

Хантсман подчеркнул, что дипломатии нужны непредвзятость и открытые двери. Отвечая на вопрос о положении его российского коллеги в США, посол высказал мнение, что тот находится в лучшем положении.