Фреска с героем ДНР Захарченко появилась в итальянском парке

Рим, 3 сентября. Фреска с изображением первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в одном из парков в Италии, сообщает пресс-служба МИД Республики.

В минувшую субботу в туринском парке уличного искусства команда художников DonbassArt нарисовала большую фреску в честь Александра Захарченко.

«Памятное произведение, обрамленное цветами итальянского флага, размером 3х2 метра, символизирует скорбь народа Донбасса по погибшему лидеру движения за независимость региона», — говорится в сообщении МИД ДНР.

Маурицио Марроне, руководитель представительства ДНР в Турине, отметил, что инициатива молодых туринских художников очень трогательная. По словам Марроне, они «смотрят на Захарченко как на образец героя, который пожертвовал своей жизнью ради свободы и суверенитета Республики и своего народа».

Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате покушения 31 августа 2018 года, передавал RT. На входе в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, на цветущем бульваре Пушкина, сработало взрывное устройство, заложенное украинскими диверсантами. В результате теракта также погиб Вячеслав Доценко, охранявший лидера ДНР. Еще 11 человек были ранены. Серьезно пострадали министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

2 сентября 2018 года Захарченко был похоронен с воинскими почестями на Аллее героев кладбища «Донецкое море». Покойный лидер ДНР пользовался большим авторитетом как в республике, так и далеко за ее пределами. Он лично выезжал на позиции, в том числе на передовую, изучал боевую обстановку на месте, решал вопросы.

В субботу в Донецке открыли памятник Захарченко. На митинге глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Захарченко или «батя», как его называют в Республике, вошел в историю как человек, который боролся за свободу, независимость и благополучие граждан ДНР.