Задержанного за участие в незаконном митинге Ляскина отпустили из отдела полиции

Москва, 3 сентября. Сотрудника ФБК, экс-координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, задержанного за участие в незаконном митинге, отпустили из отдела полиции.

Как сообщает ТАСС, на Ляскина составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения». Из отделения полиции его отпустили, выписав обязательство о явке в суд.

Ляскин был задержан в Москве сотрудниками полиции в понедельник вечером после участия в акции 31 августа.

Как сообщалось ранее, столичное управление МВД РФ по факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По данному делу в настоящее время проводится административное расследование.

Отметим, Ляскин был в числе главных функционеров штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера он собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. Однако собранные на кампанию деньги приспешники Навального решили присвоить себе. По версии следствия, речь идет о 10 миллионах рублей.