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В Раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

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В Раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Киев, 3 сентября. Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии «Батькивщины» Михаил Волынец рассказал о катастрофе с запасами угля в стране.

«Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», — заявил Волынец в эфире телеканала Zik.

Причины, по его словам, связаны с проблемами ценообразования на ресурсы.

Отметим, украинская угледобывающая отрасль переживает кризис последние несколько лет. Как отмечают эксперты, за все годы независимости украинские угольные предприятия практически не получали инвестиций, на шахтах десятилетиями не проводилась модернизация. В последнее время выработка собственного угля на Украине резко снизилась, и Киеву пришлось наращивать его импорт, передавал RT. Часть сырья страна закупала в России, а в 2017 году начались поставки антрацита из США. Положение дел усугубилось из-за торговой блокады, введенной с подачи националистов против ДНР и ЛНР, на территории которых добывается значительная доля угля антрацитовой группы.

В Раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

С 1 июня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Согласно постановлению правительства РФ, поставки на Украину прямогонного и товарного бензина, дизельного топлива, пропана, бутана и прочих сжиженных газов будут осуществляться только по разрешению Минэкономразвития.

В августе на нескольких украинских шахтах прошли акции протеста. Сотрудники шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате. Позднее горняки «Капитальной» отказались работать также из-за задолженности по зарплате, передавала «Газета.ру». 20 августа Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме.

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Источник: Zik
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