Высмеянная украинцами новый министр образования Украины извинилась за ошибки

Киев, 3 сентября. Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что допустила ряд ошибок в опубликованном в соцсетях тексте и исправила их.

«Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне по-другому буду относиться к тому, как веду свой Facebook. Спасибо», — написала Новосад в соцсети.

29-летняя Анна Новосад была назначена главой министерства образования и науки Украины 29 августа, передавал RT. Она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

В своей заметке Новосад поблагодарила президента и правительство Украины за доверие и рассказала, какие задачи ставит перед собой в качестве главы ведомства. Однако украинские пользователи обнаружили и даже исправили большое количество ошибок в тесте нового министра образования. Анну Новосад застыдили за малограмотность, а многие задались вопросом: знает ли министр украинский язык, или учит его только сейчас.

Ряд пользователей объяснил ошибки министра тем, что Новосад является носителем русского языка. Другие комментаторы заявили, что подобные ошибки — «позор и неуважение к украинцам», передавала «Газета.ру».

Высмеял нового министра и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По мнению Олейника, после такого «ляпсуса» Новосад должна немедленно уйти в отставку, но вряд ли это произойдет, поэтому образование и науку на Украине ждет незавидное будущее.

Олейник в интервью Федеральному агентству новостей также обратил внимание, что у нового министра «даже нет полного высшего образования»: «она всего лишь бакалавр — это неполное высшее образование, все остальное — какие-то западные соросовские организации». По словам Олейника, малограмотность министра образования — это и есть «самая лучшая» ее аттестация.