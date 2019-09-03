Новый филиал Пансиона воспитанниц Минобороны вырастит основу России будущего

Филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации открыл в День знаний, 2 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге глава российского оборонного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, церемония, в ходе которой Сергей Кужугетович также передал директору учебного заведения Ольге Остроумовой знамя Пансиона, прошла в торжественной обстановке.

В мероприятии также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и представители общественности, культурные деятели и спортсмены. На церемонии присутствовали заместитель министра обороны РФ, генерал армии Николай Панков и руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. В кулуарах был замечен актер и певец Михаил Боярский.

«Дорогие воспитанницы, уважаемые родители, педагоги, наставники! – обратился к собравшимся глава Миноброны РФ. — Созданный в Москве 11 лет назад Пансион воспитанниц занимает особое место среди образовательных учреждений Министерства обороны. На сегодня имеются все условия для получения престижного образования. Во время занятий эффективно используются новые методики и технологии. Успешно реализуется инновационные, познавательные и творческие проекты».

По словам Сергея Шойгу, это позволяет воспитанницам добиваться высоких результатов в учебе, на различных конкурсах и предметных олимпиадах.

«Преимущество и уникальность образования заключается в том, что в Пансионе прививают семейные ценности, благородство и трудолюбие, — подчеркнул он. — С учетом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей президент РФ принял решение о создании филиала Пансиона в Санкт-Петербурге. Считаю, что это весьма символично».

Докладчик отметил, что именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования.

«В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения, — отметил он. — Дорогие воспитанницы! Уверен, что полученные разносторонние знания позволят вам поступить в ведущие отечественные ВУЗы и сделать успешную карьеру. Но знайте – для достижения поставленной цели потребуется напряжение сил и большая самоотдача. Не сомневаюсь, что вы с честью будете нести звание воспитанниц Пансиона. Поздравляю с началом учебного года! В этот знаменательный день желаю всем здоровья, счастья, мира и добра. С новосельем! И в добрый путь!»

Валентина Матвиенко заявила, что у девочек, переступивших порог Пансиона, в жизни начинается новый интересный этап.

«В ближайшие годы эти замечательные стены будут для вас вашим вторым домом. Здесь вы будете получать уникальные знания, навыки, которые потому будут открывать перед вами любые дороги, независимо от того, выберете вы воинскую или гражданскую специальность. Аттестат Пансиона воспитанниц Минобороны станет вашей визитной карточкой, особым знаком отличия. Это будет путевка во взрослую, очень интересную жизнь» — уверена председатель Совета Федерации.

В Пансионе есть не только все условия для получения полноценного среднего образования. Здесь есть библиотека, бассейн, медицинский пункт, актовый зал, универсальный спортзал, студия живописи, класс ландшафтного дизайна, уникальные лаборатории – физики, биологии, кабинет робототехники и многое другое.

Обращает на себя внимание тот факт, что девочек также серьезно учат домоводству. Маленькие воспитанницы угостили журналистов печеньем с добавлением черемуховой муки, приготовленным по рецепту Смольного института благородных девиц.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с юной воспитанницей шестого курса, Алиной Максимовой, увлеченной робототехникой. Мы подошли к ней, когда девочка увлеченно что-то собирала. Неподалеку 3D принтер деловито изготавливал желтую основу эмблемы Пансиона.

«Очень интересно заниматься роботами. Интересно управлять, интересно наблюдать за тем, как они двигаются. С некоторыми можно играть, некоторыми – пользоваться в повседневной жизни. Роботы – это сейчас полезная вещь! Нужно уметь с ними обращаться» — отметила она.

При этом, по мнению девочки, стереотип, связанный с якобы неспособностью девочек овладевать точными науками не соответствует действительности.

«Это ложь! – уверена она. – Пользоваться роботами должны все, и, если разобраться, то все это можно легко понять».

Алина Максимова пока не выбрала ВУЗ, в которой будет учиться в дальнейшем, но пока она настроена так или иначе связать свою жизнь с армией.

Как стало известно ФАН, решение о создании филиала Пансиона было принято недавно – в 2018 году. Военные строители справились с поставленной задачей в рекордный срок – за 232 дня на острове Бычий и полуострове Безымянный появился современный комплекс зданий.

Девочки живут в уютных двухкомнатных блоках со всеми удобствами, в каждой комнате – две кровати, стол с компьютером и телевизор.

За качеством воды в Пансионе бдительно следит рак Аркадий, живущий в кабинете биологии. Вживленные под его панцирь датчики показывают на большом мониторе реакцию организма на состав воды. Корреспондент ФАН удостоился аудиенции у Аркадия и лично убедился, что за воду, которой пользуются воспитанницы, беспокоиться не стоит. При этом воспитанницы заверили нас, что и у самого ракообразного все в порядке.

В этом году начал учиться самый первый набор Пансиона – 240 человек – учащиеся 5,6 и 7 классов из 69 регионов России. При этом конкурс на поступление составил более 5 человек на место!

50% поступивших – дочери военнослужащих. Преимущественное право на зачисление было представлено дочерям военнослужащих из отдаленных гарнизонов, из неполных, многодетных семей, военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и участников боевых действий, а также награжденных государственными наградами.

По завершении торжественной части мероприятия и концерта министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал условия в Пансионе. В частности, он ознакомился с жилыми помещениями, посетил научные кабинеты, а также комнату отдыха, где в это время проходил театральный мастер-класс.

Очевидно, что судьбы воспитанниц, многие из которых еще совсем крохи, сложатся по-разному. Кто-то из них поступит в гражданские ВУЗы, кто-то останется в армии или даже пойдет работать в одну из спецслужб. Кто-то, возможно, посвятит себя семье и вырастит прекрасных детей.

Важно отметить другое. Кажется, мы стали забывать, что Россия – не корпорация, не региональная держава. Россия всегда была цивилизацией, империей, ковчегом спасения. Русь, Российская Империя, СССР, Российская Федерация – неведомым образом суть сохранялась во всех этих столь разных, непохожих друг на друга формах.

В ситуации формально деидеологизированного общества, фактически захваченного либеральной идеологией, уже не нуждающейся в конкретных носителях, важно сохранение и взращивание особой породы людей. Не таких как все – и в нравственном, и в интеллектуальном смысле. Костяка, который станет основой государства и собственно общества, которое остро нуждается в мобилизации. Крупицы правильных и верных людей, выращиваемые в лабораторных условиях, в пансионах, кадетских училищах, военно-патриотических клубах, станут основой России будущего. Не в ироничном смысле, который имеют иногда в виду российские либералы, а в самом высоком, чистом смысле этого слова.