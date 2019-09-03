В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне российских моряков

Рабат, 3 сентября. В посольстве РФ в Яунде заверили, что состояние здоровья российских моряков, похищенных при нападении пиратов на грузовое судно «Мармалайта» в Камеруне, удовлетворительное.

«По нашей информации, состояние здоровья россиян удовлетворительное. К ним ранее допустили врачей, передали необходимые медикаменты», — сообщил ТАСС дипломат.

По словам представителя российского посольства, на данный момент переговоры между компанией-судовладельцем MarConsult Schiffahrt и похитителями продолжаются: сейчас стороны обсуждают сумму выкупа.

Российские моряки сейчас находятся на территории Нигерии, другой информации об их местонахождении у дипломатов нет.

Грузовое судно, которое принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt, было захвачено пиратами 15 августа. «Мармалайта» следовала под флагом Антигуа и Барбуды. На борту судна находились Николай Ружницкий из Санкт-Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска и Владимир Слепченко из Владивостока. Всего пираты похитили восемь человек. Известно, что, кроме троих россиян, в плен попал гражданин Украины.