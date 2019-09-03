Полиция отпустила задержанную за организацию незаконного митинга Соболь

Москва, 3 сентября. Полиция отпустила юриста ФБК Любовь Соболь, задержанную ранее за организацию и призывы к участию в незаконном митинге.

Начальник штаба Соболь Ольга Ключникова сообщила в Twitter, что в отношении Соболь составлен протокол по 20.2 ч.8 КоАП по итогам незаконной акции 31 августа.

«Сейчас ее вместе с адвокатом выпускают из ОВД в селе Красное», — написала Ключникова.



Ранее сообщалось, что столичное управление МВД РФ по факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По данному делу в настоящее время проводится административное расследование.

Незаконный митинг так называемой «оппозиции» прошел в субботу, 31 августа. Примечательно, что столичные власти согласовали законную акцию на 25 августа, однако организаторы митинга отказались проводить санкционированный митинг и призывали горожан выйти на незаконную акцию.

Напомним, что по итогам незаконных митингов в Москве Соболь уже было назначено четыре административных штрафа. Их общая сумма достигла почти 930 тыс. рублей. При этом соратница Алексея Навального уже заявила, что будет обжаловать штрафы в ЕСПЧ. Другие незарегистрированные кандидаты, призывавшие к участию в несогласованных акциях, отбывали административные аресты, но Соболь прикрывается от СИЗО своей пятилетней дочерью.

Напомним, формальным поводом для незаконных акций стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. В частности, у Соболь были зафиксированы 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души».