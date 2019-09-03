Седокова рассказала, как страдала от травли в школе

Москва, 3 сентября. Певица Анна Седокова призналась, что в школе страдала от одиночества и травли, а также была самой непопулярной девочкой.

«Наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток, музыкальная школа и народный ансамбль, ну и мама, учительница, из-за которой меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и маме все рассказываю», — написала Седокова.

Она рассказала, что в школе ее никогда не принимали ни в какие компании, а также не звали «на тусовки». На выпускной школьница Седокова надела платье, перешитое из старого наряда матери, и решила, что больше никогда не появится в стенах школы.

«Школу я ненавидела, а школа ненавидела меня», — заявила Седокова.

Певица решила поддержать всех школьников, которые не пользуются популярностью у одноклассников, а также переживают из-за своей внешности.

«Как бы не было сложно сейчас идти в новую школу или в нее возвращаться, просто помни! У тебя есть одна знакомая, которая из самого гадкого утенка превратилась в девушку, которой каждый день говорят на улицах, что любят ее», — написала популярная певица.

Ранее Анна Седокова поделилась советами, как соблазнить богатого холостяка. Она считает, что завоевать сердце, к примеру, миллиардера Романа Абрамовича, будет очень сложно. По ее мнению, последний брак изменил бизнесмена, поэтому соблазнить Абрамовича можно лишь острым умом, а пластические операции в этом не помогут. Седокова считает, что бизнесмену нужна интеллектуальная женщина, с которой интересно общаться на разные темы.

Как сообщает «Газета.ru», 36-летнюю певицу заподозрили в романе с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который выступает за столичный клуб «Химки». Пару увидели на одном из турецких курортов. Сама Седокова никак не комментирует эти слухи.