Полиция отпустила призывавшего к незаконному митингу журналиста Азара 

Москва, 3 сентября. Правоохранительные органы отпустили журналиста Илью Азара, задержанного ранее за призывы к незаконному митингу 31 августа.

В понедельник Азар был задержан по статье Административного кодекса «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Акция 31 августа не была согласована властями, поскольку город в этот день готовился к празднованию начала учебного года. Московская мэрия предложила провести мероприятия на проспекте Сахарова 25 августа, однако инициаторы митинги ответили отказом.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице также в конце июля и в августе текущего года. Юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, не допущенную к выборам из-за автографов «мертвых душ» в подписных листах, уже в пятый раз предупредили о недопустимости организации таких мероприятий, а также распространении в Сети призывов принимать в них участие.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.

Отметим, что с каждым разом незаконные митинги показывают все меньшую явку. Так, 31 августа организаторы не сумели собрать и тысячи участников, сотни из пришедших были журналистами.