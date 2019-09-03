Товарооборот между Россией и Африкой достиг $20 млрд 

Москва, 3 сентября. Авторы Ecofin Agency обращают внимание на развития отношений России и стран Африки: товарооборот между Москвой и континентом достиг рекордных сумм. По мнению журналистов, взаимодействие черного континента с Россией не ограничивается торговлей.

Как сообщает Ecofin Agency, товарооборот между Африкой и Россией в 2018 году достиг 20 миллиардов долларов. Согласно опубликованным данным Международного торгового центра, Россия получает значительную прибыль от своих отношений с Африкой.

Торговля оружием занимает ключевое место в российском экспорте в Африку. На сайте Международного торгового центра сообщается о сделках на 5,4 миллиарда долларов. Данные, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований мира, показали, что Россия продала оружие на сумму около 1,2 миллиарда долларов Алжиру и 3,2 миллиарда долларов Египту в 2018 году.

Импорт пшеницы из России также удвоился с двух миллиардов долларов в 2016 году до чуть более четырех миллиардов долларов в конце 2018 года.

Издание также напоминает, что президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров континента на саммит Россия — Африка, который состоится в Сочи в октябре следующего года. Еще одним аспектом «новой страницы истории между Россией и Африкой» издание называет то, что лидеры некоторых африканских стран могут найти в лице России «очень грамотного партнера по обеспечению безопасности».

«Кроме того, африканские лидеры начинают понимать, что «великая доброта» Китая может представлять определенные риски, и предпочитают открывать новые альтернативы», — подытожил автор Ecofin Agency.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими странами, передавал RT. Он уточнил, что речь идет не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений.