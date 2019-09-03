Белоруска, пропавшая ребенком в электричке, нашлась спустя 20 лет в России

Минск, 3 сентября. Потерявшаяся 20 лет назад ребенком гражданка Белоруссии уже взрослой нашлась в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Четырехлетняя девочка по имени Юлия потерялась в поезде «Минск — Осиповичи». Родители пытались найти ребенка в течение двух дней. Они обошли близлежащие станции, спрашивая у работников, пассажиров и уличных продавцов. Кроме того, они искали ребенка в колодцах и расклеивали его фотографии. Затем родители обратились в милицию, но поиски девочки не увенчались успехом.

В августе 2019 года в дежурную часть белорусской милиции позвонил мужчина из России. Он рассказал о своей 24-летней знакомой, которая потерялась в электричке в детстве. Она сначала жила в интернате, а затем в приемной семье. Мужчина пытался найти информацию о пропавшем ребенке в Сети, однако там не было указано отчество пропавшей.

«О потерявшейся Юлии Викторовне он прочел в газете «Оршанка», после чего сомнения исчезли – совпало все, даже шрам на лбу», — рассказали в пресс-службе МВД Белоруссии.

Белорусские правоохранители связались с девушкой, которая рассказала, что ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. Кроме того, она вспомнила фрагменты из своего детства.

«Специалисты Госкомитета судебных экспертиз (Белоруссии) провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%»,— сообщили в пресс-службе.

Отметим,2 сентября Юлия встретилась со своими родителями в Пуховичском РОВД Минской области Белоруссии.