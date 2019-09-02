Зеленский уволил генерала армии Муженко

Киев, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас бывшего начальника Генштаба ВСУ и генерала армии Виктора Муженко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в документе.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Муженко с поста главы Генштаба. Главой Генштаба Украины Зеленский назначил Руслана Хомчака.

Муженко занимал пост начальника Генерального штаба Украины с июля 2014 года. Он родился в 1961 году в Житомирской области Украинской ССР, закончил Ленинградское высшее общевойсковое училище и служил в армии СССР, а затем Украины.

Отметим, что Муженко является фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид».

Добавим, в августе исполнилось пять лет с того момента, как в Иловайске развернулся первый ожесточенный бой с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Очевидцы рассказывали о мародерстве и бесчинствах со стороны украинской армии. Это признали даже на Украине. В «Иловайском котле» погибли, по разным данным, от 350 до 900 украинских силовиков. Более 400 солдат украинской армии были ранены.

Главный редактор украинского сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов уверен, что вина за разгром под Иловайском всецело лежит на украинском военном командовании и прежде всего на начальнике Генштаба Украины Викторе Муженко, который «бросил окруженных на произвол судьбы». По его словам, сообщала «Газета.ру», украинские власти «покрывают бездарное командование и наплевательское отношение к жизням людей».