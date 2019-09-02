Лановой представил свой список кандидатов в МГД в ответ на «Умное голосование» Навального

Москва, 2 сентября. Народный артист СССР Василий Лановой составил свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы в ответ на антисписок блогера Алексея Навального.

Лановой в эфире телеканала «Москва 24» подчеркнул, что всегда ходит на выборы, даже когда для этого приходится возвращаться из дальних поездок.

«Навальный опять призывает вычеркивать? Господи Боже мой, почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Дальше вопрос какой? Он призывает голосовать против тех кандидатов. Да, провластные называются они. Я в данном вопросе знаю только одно — я буду за них голосовать 100%, потому что я знаю, что эти люди тогда обязательно работают для страны, для столицы», — заявил актер.

В понедельник списки кандидатов в Мосгордуму по избирательным округам, включенных в «Умное голосование» Навального, появились в Сети. Перечень продвигаемых блогером кандидатов утек в Сеть случайно, проект планировали сделать доступным только по регистрации.

Выяснилось, что 35 рекомендованных лиц из 45 оказались представителями КПРФ. Также в списках появились три кандидата от «Яблока», шесть — от «Справедливой России» и один самовыдвиженец.

При этом эксперты обратили внимание, что превалирующее число коммунистов в списке Навального наталкивает на мысль о сговоре между главой так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и КПРФ.

Отметим, что идею «Умного голосования» раскритиковали ранее даже сторонники Навального. В частности, вышедший на свободу после ареста за призывы к участию в незаконных митингах Дмитрий Гудков заявил, что концепция «Умного голосования» ненадежна и неэффективна. Гудков обосновал это тем, что кандидаты, включенные в список, могут растерять свой «оппозиционный» запал после выборов.