Кипр досрочно погасил долг перед Россией 

Никосия, 2 сентября. Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией кредит с балансом 1,58 миллиарда евро, сообщил министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис.

«Российский кредит на сумму 1,58 миллиарда евро полностью выплачен досрочно. Кипр теперь может легко финансировать свои потребности на международных рынках», — написал Георгиадис в своем микроблоге в Twitter.

Никосия в 2011 году взяла у Москвы кредит в 2,5 миллиарда евро. Сумму должны были вернуть в 2016 году, однако Кипр попросил о реструктуризации долга, Москва пошла ему навстречу. Погашение кредита перенесли на 2018—2021 годы, сообщает «Газета.ру». Позднее Москва согласилась снизить процентную ставку с 4,5 до 2,5 процента годовых.