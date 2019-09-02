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Представители президента Габона опровергают данные о госпитализации в Лондоне

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Представители президента Габона опровергают данные о госпитализации в Лондоне

Лондон, 2 сентября. Деловое издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что президент Габона Али Бонго Ондимба госпитализирован в Лондоне после того, как его здоровье резко ухудшилось во время визита в столицу Великобритании. Пресс-служба президента опровергает данные сообщения.

Издание отмечает, что госпитализация произошла менее чем через год после того, как Бонго Ондимба перенес инсульт в октябре во время участия в конференции в Саудовской Аравии. Он вернулся в свою страну в марте, проведя за границей месяцы, потраченные на восстановление. Его несколько публичных выступлений с тех пор питали слухи о том, что инсульт очень сильно сказался на его здоровье.

60-летний Бонго Ондимба приехал в Лондон после участия в мероприятиях, посвященных годовщине независимости Габона от Франции 17 августа, и с тех пор находится там в больнице. Об этом сообщили источники Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными.

Однако в заявлении пресс-службы президента сообщается, что Бонго Ондимба не был госпитализирован и проводит время в своей лондонской резиденции, находясь в коротком отпуске. В сообщении подчеркивается, что глава государства «проходит обычные медицинские осмотры и скоро вернется в Габон».

Представители президента Габона опровергают данные о госпитализации в Лондоне

Ранее группа общественников обратилась в суд с требованием, чтобы Бонго Ондимба прошел медицинское освидетельствование, чтобы определить, имеет ли он право управлять страной. В понедельник апелляционный суд Либревиля отказался заслушать иск ряда организаций с требованием публичного медицинского освидетельствования. Активисты заявили, что намерены продолжать свои юридические действия.

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Источник: Bloomberg
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