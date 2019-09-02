Мощный взрыв прогремел в элитном районе Кабула

Кабул, 2 сентября. В элитном районе столицы Афганистана прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль.



На данный момент число жертв и пострадавших неизвестно. Местные СМИ сообщают о 74 пострадавших. Как сообщают «Известия», представитель МВД Бахори Мехр уточнил, что, по предварительным данным, в Кабуле взорвался заминированный автомобиль.

Ситуация осложнилась тем, что после взрыва автомобиля загорелась цистерна с горючим. Здания в радиусе одного километра получили повреждения.

По данным СМИ, в районе, где произошел теракт, в основном проживают иностранные специалисты. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Талибан»1 (запрещена в России).

Напомним, 17 августа взрыв произошел в Кабуле на свадьбе. Жертвами теракта стали 63 человека, еще 180 получили травмы. По предварительным данным, взрывное устройство активизировал смертник. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за теракт.

1 Организация запрещена на территории РФ.