Москва, 2 сентября. Канадский адвокат Кристофер Блэк обвинил ЦРУ в причастности к ценоциду убийствам в Руанде.

По его словам, американцы виновны в уничтожении самолета, на борту которого находились президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира. Трагедия произошла в апреле 1994 и послужила толчком для массовых убийств.

Адвокат утверждает, что ракеты, сбившие самолет, были захвачены США во время первой войны в Ираке, и переданы Уганде. Оружие хранилось в аэропорту Кигали, на складе, который арендовала швейцарская фирма — подставная компания ЦРУ. Блэк уверен, что к преступлению также имеют отношения военные из Бельгии и Канады, которые служили в Руанде в составе миротворческих сил ООН.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев пояснил порталу Nation News, что в этом нет ничего удивительного.

«Эти спецслужбы всегда закрывали на это глаза. И подход американских спецслужб можно охарактеризовать фразой: «Он хоть и сукин сын, но он наш сукин сын». Про них было принято говорить, что они несли прогресс, но они несли только кровь и ужас», — отметил он.

По словам эксперта, Руанда стала самым наглядным примером жестокости западных спецслужб, которые готовы были пойти на любые преступления ради результата.

Напомним, что геноцид в Руанде произошел 6 апреля — 18 июля 1994 года. Поводом послужило крушение самолета, на борту которого были президенты Руанды и Бурунди. После этого солдаты начали убивать руандийских тутси. В результате было убито от 500 тыс. до 1 млн человек.