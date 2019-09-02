Соболь задержана за организацию незаконной акции в Москве 31 августа

Москва, 2 сентября. Юрист ФБК Любовь Соболь, снятая с выборов в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей избирателей, задержана в Москве за организацию и призывы к участию в незаконном митинге.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в столичном управлении МВД РФ, по факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По данному делу в настоящее время проводится административное расследование.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Соболь сейчас везут в ОВД Троицка.

Незаконный митинг так называемой «оппозиции» прошел в субботу, 31 августа. Примечательно, что столичные власти согласовали законную акцию на 25 августа, однако организаторы митинга отказались проводить санкционированный митинг и призывали горожан выйти на незаконную акцию. Москвичей также предупредили об ответственности за участие в незаконных мероприятиях, а также сообщили о возможных провокациях на этом сборище.

Отметим, в связи с проведением незаконных митингов в Москве Соболь уже было назначено четыре административных штрафа. Их общая сумма достигла почти 930 тыс. рублей. 27 июля Хамовнический суд оштрафовал ее на 30 тыс. рублей, 3 августа Щербинский суд — на 300 тыс. рублей. Третий штраф в 300 тыс. был назначен ей Троицким судом 12 августа, а постановление о четвертом штрафе (также на 300 тыс.) вынес Хорошевский суд. Соболь заявила, что будет обжаловать штрафы в ЕСПЧ. Другие незарегистрированные кандидаты, призывавшие к участию в несогласованных акциях, отбывали административные аресты, но Соболь прикрывается от СИЗО своей пятилетней дочерью.

Поводом для незаконной акции якобы стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. К примеру, у Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Ряд несанкционированных акций прошел в столице в конце июля и в августе текущего года. С каждым разом незаконные акции показывают все меньшую явку. В субботу организаторы не сумели собрать и тысячи участников, сотни из пришедших были журналистами.