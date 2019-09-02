Малофеев напомнил полякам неприятную историческую правду

Москва, 2 сентября. Замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в свете празднования Польшей годовщины начала Второй мировой войны напомнил им историческую правду, которая не нравится Варшаве.

В воскресенье в центре Варшавы прошли торжественные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польская сторона в этом году российскую делегацию на них не пригласила, отдав предпочтение нынешним союзникам по НАТО и ЕС (включая Германию), а также странам Восточного партнерства. Наряду с Россией приглашение в Варшаву не получила Сербия.

Позднее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что позиция России не соответствует «исторической правде», которую Варшава «празднует» в этот день.

Малофеев в эфире программы Царьграда обратил внимание на то, что Польша пригласила Германию. По его мнению, это делает торжественное мероприятие маскарадом. Замглавы ВРНС добавил, что полякам не стоит забывать об исторической правде.

«То, что поляки не пригласили нас на празднование начала Второй мировой войны, — это их личное дело, они празднуют то, что хотят. Другое дело, что, как я уже сказал, если бы не разгромили нацистские полчища под Сталинградом, сейчас была бы другая история. Мы бы ее учили на немецком языке, а Польши не было бы вообще, на этом месте была бы Восточная Померания и Пруссия. Вот историческая правда», — резюмировал Малофеев.

Ранее поведение Варшавы прокомментировал член Совета Федерации Константин Косачев. Он обвинил Польшу в двойных стандартах и переписывании истории. При этом он подчеркнул, что «иногда двойные стандарты выглядят не просто неприлично, а откровенно мерзко». Сенатор отметил, что в попытках переписать историю польские власти предают свой же народ, который погибал от рук украинских националистов в годы войны, и которого спасли солдаты Красной армии, освободившие Польшу от немецких захватчиков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова замминистра иностранных дел Польши, подчеркнула, что руководство Польши поставило себя в очень глупое положение, отказавшись пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны и объяснив это «духом исторической правды», передает RT.