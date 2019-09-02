Жители Львова забросали камнями первоклашек в польской школе

Львов, 2 сентября. Неизвестные забросали камнями школу № 24 во Львове, где в это время проходила линейка по случаю начала учебного года у первоклассников. Об этом сообщает мэрия города.

Согласно предварительным данным, хулиганы забрасывали камнями первоклашек из окна дома. Сведений о пострадавших не поступало. Мэр Львова Андрей Садовый призвал немедленно провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

«Городской голова провел телефонный разговор с руководителем Управления СБУ во Львовской области, и.о. начальника управления полиции с требованием немедленной реакции на события, которые произошли», — говорится в сообщении.

Проявление агрессии в отношении школьников может иметь националистический мотив. Дело в том, что школа № 24 имени Марии Конопницкой (польская писательница) проводит обучение на польском языке.

Отметим, что в настоящее время наблюдается сближение Польши и Украины, однако отношения между двумя странами нельзя назвать ровными. Польские власти неоднократно выражали беспокойство в связи с украинской политикой, направленной на героизацию украинских националистов, которые несут ответственность за Волынскую резню. Кроме того, Варшаву беспокоит украинский закон об образовании, который устанавливает, что с 5 класса дети нацменьшинств должны учиться на украинском языке, а родной язык изучать только как дополнительную дисциплину.