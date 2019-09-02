Юрист семьи Фриске озвучил новые факты в деле о пропавших благотворительных деньгах

Москва, 2 сентября. Юрист семьи Фриске Юрий Нечаев заявил, что ставший причиной скандала договор между певицей Жанной Фриске и Русфондом составлен с нарушениями, а подпись артистки и вовсе поддельная.

Напомним, после того, как у певицы обнаружили глиобластому четвертой степени, неравнодушные поклонники начали сбор средств на ее лечение. Россияне пожертвовали более 69 миллионов рублей. Чуть более 25 миллионов были переведены на личный счет певицы с условием возврата неиспользованных средств. Эти средства стали предметом большого скандала после смерти Фриске.

Семья певицы смогла отчитаться только о 3,5 миллионах. При этом Владимир Фриске ранее заявлял, что у него есть все документы, доказывающие, что эти деньги никто из семьи не присвоил.

Однако никакие документы обнародованы не были, из-за чего Русфонд обратился в суд. По решению суда о возврате средств приставы арестовали имущество: двухкомнатную квартиру в центре столицы, а также землю в Подмосковье и расположенный на ней дом. Его половину унаследовали Владимир и Ольга Фриске, а также сын Жанны.

Направленные на погашение долга 7,9 миллиона рублей были выручены за счет продажи доли Платона, которого представляет его отец Дмитрий Шепелев, в наследстве. Теперь сын Фриске не является должником перед Русфондом, однако семья погасила лишь 11,5% всей задолженности. Позднее на сайте фонда появилась информация, что долг полностью погашен.

По словам юриста семьи Фриске, решение суда незаконно, как и заключение договора с благотворительной организацией. Нечаев утверждает, что подпись певицы на документах поддельная, передает Пятый канал.

Юрист обратился к криминалистам, которые сравнили подписи и пришли к выводу, что вариант на договоре с Русфондом действительно отличается от остальных. Однако установить 100% подлинность подписи нет возможности, поскольку для этого нужен оригинал договора, которого на руках у родителей нет.

Кроме того, юрист считает, что Фриске не имела права подписывать договор, поскольку больше года боролась с раком и лечение могло повлиять на ее способность принимать решения. По словам Нечаева, есть вопросы и к составлению самого документа: он не только неправильно оформлен, но и составлен, в нем отсутствуют важные пункты.