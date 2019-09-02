Приспешника Навального Ляскина задержали в Москве за участие в незаконном митинге

Москва, 2 сентября. Сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией», экс-координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина задержали в Москве за участие в незаконном митинге.

По данным Федерального агентства новостей, Ляскину вменяют статью 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ляскин был в числе главных функционеров штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера он собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. Однако собранные на кампанию деньги приспешники Навального решили присвоить себе. По версии следствия, соратники Навального присвоили 10 миллионов рублей.

Незаконный митинг так называемой «оппозиции» прошел в субботу, 31 августа. Примечательно, что столичные власти согласовали законную акцию на 25 августа, однако организаторы митинга отказались проводить санкционированный митинг и призывали горожан выйти на незаконную акцию.

Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Кроме того, ряд несанкционированных акций прошли в столице в конце июля и в августе текущего года. С каждым разом незаконные акции показывают все меньшую явку. В субботу организаторы не сумели собрать и тысячи участников, сотни из пришедших были журналистами.

Для того, чтобы обеспечить себе аудиторию на незаконных сходках, «оппозиция» нанимает проплаченных артистов. На YouTube опубликована запись, на которой организатор шоп-тура агитирует группу женщин участвовать в шествии так называемой «оппозиции» за гонорар в размере 2 тысяч рублей.

Ранее СК РФ возбудил дело об отмывании «ФБК» средств в размере 1 млрд рублей. По данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники через устройства Cash-in и банкоматы в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они перевели зачисленные деньги на текущие расчетные счета ФБК.