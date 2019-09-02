Журналиста Азара задержали в Москве за призывы к незаконному митингу 31 августа

Москва, 2 сентября. Правоохранительные органы задержали в Москве журналиста Илью Азара, который призывал к незаконному митингу 31 августа. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил информированный источник.

Речь идет о статье Административного кодекса «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Напомним, что акция 31 августа не была согласована властями, поскольку город в этот день готовился к празднованию начала учебного года. Московская мэрия предложила провести мероприятия на проспекте Сахарова 25 августа, однако инициаторы митинги ответили отказом.

Федеральное агентство новостей установило, что организаторы митинга за вознаграждение свозят в Москву статистов из регионов. В частности, проплаченных активистов свозили из Ивановской и Калужской областей.

Митинги в Москве продолжаются с начала августа. Поводом послужило решение Мосгоризбиркома снять с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, допустивших нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.