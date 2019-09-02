Эксперт объяснил, почему туристам не стоит ездить в Тунис

Тунис, 2 сентября. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал решение властей Туниса продлить режим ЧС до конца года.

По его словам, у страны имеются большие проблемы в области обеспечения безопасности, поэтому туристам в североафриканскую республику ездить не стоит.

«Многие не понимают, что режим чрезвычайного положения просто так не вводится. Таким образом власти Туниса хотя бы пытаются изобразить, что идет система защиты граждан страны. Однако возникает вопрос, а в случае попадания в беду российских граждан, кто им поможет?» — рассказал эксперт изданию «Слово и дело».

Перенджиев подчеркнул, что если турист попадет в больницу, его там никто не защитит. Ситуация усугубляется тем, что в Тунисе развита охота на людей, которых впоследствии продают в рабство или на органы.

Ранее сообщалось о перестрелке, которая произошла между боевиками и военными Туниса. Боестолкновение имело место в провинции Эль-Касрейн — возле границы с Алжиром. По информации Центра национальной гвардии Туниса, в ходе перестрелки были ликвидированы трое боевиков.