Сирия, 3 сентября. «Хашд Аш-Шааби» отказались исполнять требование премьер-министра Ирака о выводе войск из Ниневии. Курды заявили об уничтожении 14 турецких солдат на севере Алеппо. «Ансар Ат-Таухид» намерена отомстить США за атаку в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба; потеряли связь с высокопоставленным членом «Хезболлы» в Дейр-эз-Зоре.

Курды: вновь столкнулись с протурецкими боевиками в северной части Алеппо; застрелили мужчину восточнее Манбиджа; понесли потери в результате взрывов в городе Ракка; провели рейды с целью поимки террористов ИГ1 Дейр-эз-Зоре; арестовали восемь мирных жителей на севере Ракки; заявили об уничтожении турецких солдат в Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва к северо-западу от Дейр-эз-Зора; взяло на себя ответственность за нападение на курдов недалеко от Аш-Шаддади в Хасаке.

Международная коалиция: задействовала десант на востоке Дейр-эз-Зора; обследовала местность в Ракке на вертолетах.

ВВС Турции: уничтожили девять радикалов РПК в Иракском Курдистане.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): отказались выводить свои отряды из провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо накануне вновь фиксировались вооруженные стычки между курдами и исламистами, поддерживаемыми Турцией. Согласно данным военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), противники вели перестрелки поблизости от населенного пункта Мареа.

Во второй половине дня поступила информация о последствиях новых вылазок группировки «Силы освобождения Африна» в зонах контроля протурецких формирований. Курдские СМИ заявляли об уничтожении 12 военнослужащих армии Турции и четырех джихадистов «Сирийской свободной армии»** (ССА) неподалеку от городов Африн, Басофан, Аль-Маликия и Шевариха. Турецкие новостные порталы данные сведения не подтверждали.

Тем временем недалеко от Манбиджа курдами был убит один из местных жителей по имени Сулейман Аль-Насан. Как передавал интернет-портал Syrian Network for Human Rights, он скончался под огнем «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе поселения Кухар.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции вновь состоялись рейды курдов, проводимые с целью поимки джихадистов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) провели обыски в районе населенного пункта Фиван, в результате которых были взяты под стражу пять террористов ИГ, которые скрывались под видом торговцев овощами. Кроме того, военный источник в сети Twitter (baxtiyarumut) передавал, что еще один джихадист, осуществлявший сбор средств для ИГ, был задержан в одном из близлежащих поселений. Поддержку курдским отрядами оказывали силы десанта возглавляемого США международного альянса.

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщал о взрыве в населенном пункте Джазрат Аль-Бушамс, расположенном на подконтрольной SDF территории к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Бомба сработала у одного из блокпостов «демократической армии» на окраине деревни. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики подпольных ячеек ИГИЛ1. Позднее прошли обыски в населенном пункте Аль-Джайя, расположенном неподалеку, в результате которых по подозрению в пособничестве ИГ был задержан один из местных жителей.

Сообщалось об исчезновении высокопоставленного члена формирования «Хезболла» на юго-востоке провинции. Медиапортал Baladi-News передавал, что связь с ним была потеряна западнее города Абу-Кемаль. По предварительным данным, он был похищен боевиками ИГ.

Провинция Идлиб

В южной части провинции возобновились столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Step News Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по огневым позициям террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, недалеко от населенных пунктов Ан-Наджия, Хиш, Ахль Ад-Дьяр, Маарет Ан-Нуман и Кафр-Саджна.

Во второй половине дня сообщалось о взрыве заминированного автомобиля в населенном пункте Хувейн Аль-Кабир, который перешел под контроль сил САР на прошлой неделе. Никакой информации о возможных жертвах все еще не поступало.

К вечеру поступила информация о том, что сторонники группировки «Ансар Ат-Таухид» (связана с запрещенной в РФ «Аль-Кадидой») заявили о своем намерении отомстить Вашингтону за воздушную атаку в Идлибе в минувшую субботу.

Провинция Ракка

Была опубликована информация о вылазке ИГ в административном центре провинции, произошедшей двумя днями ранее. По данным интернет-портала Baladi-News, в результате детонации четырех СВУ, заложенных на одном из военных объектов «Демократических сил Сирии» (SDF), пострадали девять членов проамериканского формирования.

Между тем курды вновь прибегли к обыскам в провинции при поддержке ВВС западной коалиции, вертолеты которых осуществляли наблюдение в воздухе. Тот же медиапортал передавал, что по обвинению в связях с ИГИЛ были задержаны пять гражданских лиц. Их арестовали в населенном пункте Сулук в северной части региона. Позднее еще трое сирийцев были взяты под стражу в деревне Хаммам Ат-Туркман у Тель-Абьяда.

Новая братская могила жертв «Исламского государства» была найдена к западу от Ракки. Военный источник в Twitter передавал (alissareem), что в ней были погребены несколько сирийских солдат, погибших во время боев с террористами.

Провинция Хасака

В оккупированных курдами районах продолжились вылазки неизвестных. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (HASAKH_NEWS), налет группы вооруженных людей в населенном пункте Аль-Гарб привел к гибели одного из местных жителей. Другое нападение произошло в городе Аль-Атала недалеко от Аш-Шаддади, где неизвестные застрелили одного курдского бойца. Медиапорталы ИГ уже заявили о причастности террористов к налету.

Произошел пожар в лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки. Информационное агентство Zaman Al-Wasl передавало, что несколько палаток вспыхнули в результате стычки между двумя беженцами. Распространение огня привело к тому, что семь человек, четверо из которых дети, а трое – женщины, пострадали. Отмечалось, что пожарные бригады так и не прибыли к месту случившегося, в силу чего сирийцам пришлось самостоятельно справляться с тушением пожара. Напомним, местные активисты не раз заявляли о тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в лагере ввиду его перенаселения. Также росту масштабов гуманитарного кризиса способствует отказ курдов от предоставления беспрепятственного въезда для международных гумконвоев.

Ирак

Турецкие ВВС накануне возобновили боевые вылеты в северных районах Ирака в рамках третьего этапа операции «Коготь». Согласно данным агентства новостей Anadolu Agency, девять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) были ликвидированы в ходе авианалетов в районах Метин, Авасин-Басян и Гара.

Между тем стало известно о нарастании напряженности в отношениях между курдами и иракскими властями в провинции Ниневия. Новостной портал Ria Taza передавал, что 30-я бригада Сил народной мобилизации, состоящая преимущественно из бойцов курдской национальности, отказалась исполнять требование премьер-министра Ирака Адиля Абдул Махди и покидать районы на востоке от Мосула. В качестве протеста члены ополчения перекрыли дороги.

1 Организация запрещена на территории РФ.