Сирия, 2 сентября. Сторонники группировки «Ансар Ат-Таухид» поклялись отомстить США за авианалет в Идлибе. САА продолжает ликвидацию следов военного присутствия исламистов на юге от Дамаска. Тела двух сирийцев были найдены в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили очередной этап подрывных работ в городе Ялда на юге от Дамаска; провели обыски в районах Аль-Джура и Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух мирных жителей в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре; лишилось восьми террористов в провинции Багдад в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: обнародовала ложные данные о потерях САА на границах «Большого Идлиба».

«Ансар Ат-Таухид»: поклялась отомстить США за удары по Идлибу.

Курды: опубликовали видеозапись уничтожения бронемашины ВС Турции в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что на юге от Дамаска завершился очередной этап работ по зачистке местности от следов военного присутствия боевиков вооруженной оппозиции. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) занимались уничтожением СВУ и боеприпасов, оставшиеся после депортации исламистов из города Ялда. Напомним, населенный пункт полностью перешел под контроль правительственных сил в мае 2018 года, после того как завершилась эвакуация радикалов в Идлиб.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (NotWoofers) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничижение бронеавтомобиля вооруженных сил Турции в окрестностях населенного пункта Басофан на севере региона. Отмечается, что на момент удара внутри транспортного средства находились четыре турецких солдата. Все они были убиты. Напомним, несколько часов назад «Силы освобождения Африна» заявили о том, что в общей сложности последние вылазки курдских радикалов привели к нейтрализации 12 военнослужащих ВС Турции и еще четырех протурецких исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в целях предосторожности военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вновь обследовали территорию административного центра провинции. Обыски прошли в кварталах Аль-Джура и Аль-Кусур. Сведения о результатах операции пока уточняются.

Между тем агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что в районах, находящихся в оккупации курдских вооруженных формирований, были обнаружены тела двух мирных жителей, убитых неизвестными. Первый труп был найден в населенном пункте Маших, второй — в деревне Ад-Даман. Предполагается, что сирийцы стали жертвами нападений террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Идлиб

Сторонники исламистского формирования «Ансар Ат-Таухид», связанного с запрещенной в РФ «Аль-Кадидой», поклялись отомстить Соединенным Штатам за удары по зданию, в котором проходила встреча главарей вооруженной оппозиции. Напомним, американские ВВС атаковали пункт сбора боевиков в минувшую субботу, что привело к уничтожению ряда высокопоставленных лидеров «Тахрир Аш-Шам», «Ансар Ат-Таухид» и «Хуррас Ад-Дин», а также к гибели 26 мирных жителей.

Тем временем подконтрольные «Ан-Нусре»*** медиапорталы опубликовали неподтвержденные данные о потерях Сирийской арабской армии (САА) за последние четыре месяца. По версии исламистов, правительственные войска лишились 3430 военнослужащих убитыми и более четырех тысяч ранеными. Кроме того, боевики утверждают, что САА и ее союзники потеряли 58 танков, 21 автомобиль, девять бульдозеров, три артиллерийских орудия, семь РСЗО, один самолет и другую технику. Очевидно, что данные сведения были сильно преувеличены для поднятия боевого духа джихадистов.

Ирак

Проправительственные иракские отряды возобновили спецоперацию, направленную на поиск и ликвидацию так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в Ираке. Как передает информационный портал Iraqi News, восемь террористов ИГ1 были убиты в результате столкновений с силами шиитской бригады «Сарайя Ас-Салам» в районе города Самарра к северу от Багдада. В свою очередь ополченцы в ходе ожесточенных боев потеряли двух своих бойцов убитыми и еще двух ранеными. Напомним, об освобождении страны от ИГИЛ1 было объявлено в конце 2017 года, однако подпольные группы джихадистов все еще угрожают стабилизации обстановки в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.