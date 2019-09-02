Путин в шутку предложил назначить Мутко главой пострадавшего от паводка Тулуна

Тулун, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко руководить пострадавшим от паводков городом Тулуном Иркутской области

Путин в понедельник посетил Тулун, пострадавший от паводка, и пообщался с местными жителями. Один из жителей попросил главу государства назначить им местную власть.

«Можно Мутко назначить», — сказал президент.

При этом он напомнил, что 8 сентября пройдет голосование, на котором люди должны сделать правильный выбор.

Сам Мутко пытался ответить на многочисленные вопросы и жалобы жителей города.

Как сообщалось ранее, президент в понедельник провел совещание в Тулуне, на котором обсуждалось жилищное обеспечение граждан, пострадавших от наводнения. При этом он обратил внимание на то, что многие вопросы решаются очень медленно.

Как уточнил Мутко, до 10 августа был составлен список пострадавших, в который включили 45 999 человек. Люди получили первоначальные выплаты в размере 10 тысяч рублей. При этом до сих пор поступают жалобы, связанные с компенсациями. Путин подчеркнул, что все пострадавшие должны получить причитающиеся компенсации.

Кроме того, глава государства поручил чиновникам выехать в каждый населенный пункт Иркутской области, который пострадал от наводнения.

Летом в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Погибшим числится 21 человек, число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек. Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата.