Сирия, 3 сентября. В пожаре в лагере на подконтрольной ССА** территории к северу от Алеппо сгорели десятки беженцев. Два члена РПК были убиты «спящими ячейками» ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1*** разгоняют мирные митинги в городе Серакиб на востоке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по местам скопления террористов к западу от Маарет ан-Нумана.

«Исламское государство»1 (ИГ): совершило нападение на курдские объекты к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, убив двоих членов РПК.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): разгоняет мирные митинги жителей Серакиба, выступающих против произвола джихадистов.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): доставил гуманитарную помощь в центральную часть провинции Латакия.

Провинция Латакия

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев осуществили доставку гуманитарной помощи в город Кардаха и одно из соседних поселений в центральной части провинции Латакия. По сведениям информагентства Al Manar News, всего местным жителям было передано 500 продовольственных наборов общим весом почти в две с половиной тонны. Напомним, данный район и особенно Кардаха, являющаяся родиной законного президента Сирии Башара Асада, неоднократно подвергались обстрелам боевиков, укрывающихся в горах в северо-восточной части Латакии и на западе соседнего Идлиба.

Провинция Алеппо

Мощный пожар вспыхнул в лагере беженцев, расположенном к востоку от оккупированного протурецкими радикалами города Азаз, передает портал Orient News. Около 30 палаток, в которых проживали люди, сгорели. Согласно предварительным данным, счет погибших и раненых обитателей лагеря идет на десятки семей. Причина возгорания может быть связана с взрывом газового баллона, однако эта информация пока уточняется. Стоит отметить, что это не первый инцидент с массовой гибелью беженцев в зоне контроля союзной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА) на севере Алеппо, которая не может обеспечить жителям надлежащий уровень безопасности.

Провинция Дейр-эз-Зор

Объекты курдских бандгрупп к юго-востоку от Дейр-эз-Зора вновь подверглись нападению подпольных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ). По информации местного источника в сети Twitter, во время налета террористов в городе Хараедж были убиты два бойца Рабочей партии Курдистана (РПК). Таким образом, остатки бандформирований ИГ по-прежнему сохраняют высокую активность в зоне влияния курдов и Соединенных Штатов на северо-востоке САР за Евфратом. Из-за этого, однако, нередко гибнут не только курдские радикалы и американские военные, но и местные жители.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по местам скопления террористов в окрестностях населенных пунктов Кафр-Набаль и Хас, находящихся в западных предместьях Маарет ан-Нумана на юге провинции Идлиб. Согласно данным Masar Press Agency, правительственные силы вели огонь из ракетных установок. Напомним, в регионе дислоцируются, в частности, крайне радикальные отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ), которые продолжают оказывать сопротивление, несмотря на введенное с 31 августа перемирие.

Боевики возглавляемого «Ан-Нусрой» террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» направили подкрепление в Серакиб к востоку от административного центра провинции, чтобы погасить митинги местного населения, сообщает информационный Telegram-ресурс «Вестник Дамаска». Жители выступают против произвола террористов, захвативших почти всю власть на оставшейся территории исламистского анклава в северо-западной части Сирии. Напомним, в начале текущего года отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» отбили обширные районы в Идлибе у протурецких группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.