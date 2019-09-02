Песков подтвердил, что Путин посещал кладбище в Беслане

Москва, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин действительно посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова.

«Путин был на том кладбище», — пояснил он ТАСС.

В интервью блогеру Юрию Дудю Мамсуров заявил, что Путин посетил Беслан в августе 2008 года для того, чтобы встретиться с мирными жителями, которые бежали в Россию во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. В ходе своего визита тогда еще премьер-министр России посетил бесланское кладбище.

Ранее сообщалось, что печально известная школа в Беслане может стать памятником федерального значения. В настоящее время готовятся документы для придания статуса этого статуса.

Нападение на бесланскую школу, которое продолжалось с 1 по 3 сентября 2004 года, стало одним из самых крупных и кровопролитных терактов в истории России. Группа боевиков, собранная известным чеченским террористом Шамилем Басаевым, захватила школу в Беслане во время празднования Дня знаний, заминировала здание и на протяжении трех дней удерживала детей, их родителей и педагогов в заложниках.

На третий день бандиты устроили серию взрывов в спортзале, после чего спецназ пошел на штурм и вступил в бой с джихадистами. В результате теракта в Беслане погибли 333 человека, включая 186 детей. Единственным боевиком, который выжил в стычке со спецназом, стал Нурпаша Кулаев. Он был осужден за терроризм и приговорен к пожизненному заключению.