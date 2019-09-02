Путин ждет увольнения оскорбившей жителей Тулуна чиновницы

Тулун, 2 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет решения от губернатора Иркутской области об увольнении чиновницы, которая оскорбила пострадавших от паводка жителей Тулуна.

Глава российского государства подчеркнул, что не слышал об этом инциденте, однако, по его словам, таких людей нужно увольнять. Путин подчеркнул, что если чиновница оскорбила жителей Тулуна, то «она непорядочный человек». Об этом пишет «Твой Иркутск».

«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — сказал Путин, выразив надежду на то, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко «примет соответствующее решение».

Напомним, в Сети появилась запись, на которой якобы руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич комментирует встречу жителей Тулуна с президентом России Владимиром Путиным. Женщина называет местных жителей «бичевней» и оскорбительно высказывается в их адрес, критикуя их внешний вид. Сама чиновница назвала фальшивкой аудиозапись.

Напомним, в Иркутской области в конце июня из-за паводка погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Более 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов и 49 дорог оказались подтопленными. Порядка 39 тысяч человек пострадали.