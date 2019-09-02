«Умное голосование» Навального подтвердило его сговор с коммунистами

Москва, 2 сентября. Списки кандидатов в Мосгордуму по избирательным округам, включенных в «Умное голосование» Алексея Навального, появились в Сети. Перечень продвигаемых блогером кандидатов утек в Сеть случайно, проект планировали сделать доступным только по регистрации.

Предложенные Навальным кандидаты оказались один краше другого. Кроме того, по странному стечению обстоятельств 35 рекомендованных лиц из 45 оказались представителями КПРФ. Также в списках появились три кандидата от «Яблока», шесть – от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Превалирующее число коммунистов в списке Навального наталкивает на мысль о сговоре между главой так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и КПРФ, сообщают Nation news.

В списке значится кандидат от КПРФ в 24-м округе Павел Тарасов, который ранее был депутатом района Лефортово. Однако запомнился Тарасов не своей деятельностью, а скандальной историей. В 2012 году Тарасов подрался с главой районного ТИК из-за результатов голосования — Тарасов дважды ударил оппонента головой. От преследования Тарасова спасло лишь личное вмешательство главы КПРФ Геннадия Зюганова.

Помимо Тарасова в 24-м округе зарегистрированы самовыдвиженец Антон Тарасов, член «Коммунистов России» Алексей Балабуткин, самовыдвиженец Игорь Дягилев, Екатерина Абраменко из «Справедливой России» и член ЛДПР Николай Шереметьев.

Еще одним видным кандидатом из списка Навального стал коммунист Сергей Савостьянов. Федеральный судья только начинает свою политическую карьеру, однако уже прославился скандальной историей. На встрече с москвичами Савостьянов затыкал рот потенциальным избирателям и ругался матом. После выхода видео Савостьянов обвинил его создателей в монтаже, однако в полной версии видео видно, что кандидат не стесняется браниться перед горожанами.

Также в 15-м округе выдвигаются представитель партии «Коммунисты России» Иван Остриков, самовыдвиженец Андрей Метельский, кандидат от ЛДПР Алексей Кустов и самовыдвиженец Юрий Востоков.

Интересной находкой стало и попадание в список «Умного голосования» внука главы КПРФ Геннадия Зюганова Леонида. Политическая карьера Зюганова-младшего продвигается лишь благодаря статусу своего родственника. Однако Зюганов-младший уже успел засветиться в рекламе «Умных диванов».

Кроме Зюганова-младшего в 21-м округе зарегистрированы самовыдвиженец Вера Шевченко, кандидат от ЛДПР Андрей Шах и член «Справедливой России» Екатерина Бородина.

Неудивительным стало попадание в список «Умного голосования» кандидата от «Справедливой России» в 32-м округе Москвы Бориса Залищака. За свою политическую карьеру Залищак успел побыть членом «Яблока», переметнуться в «Партию прогресса», а теперь отметился и в «Справедливой России». Кроме того, Залищак является постоянным участником всех протестных движений, митингов и даже пикетов дальнобойщиков. Последнее показалось странным и наигранным даже самим представителям этой профессии. Залищака периодически задерживают за дебоши, в том числе в 2015 году он был задержан за драку в кафе «Бобры и утки» с активистами «Антимайдана».

Помимо Залищака в 32-м округе зарегистрированы кандидат от КПРФ Денис Куликов, самовыдвиженец Ольга Мельникова, коммунист Клим Лихачев, кандидат от ЛДПР Владимир Бернев и лидер партии «Зеленые» Сергей Падалка.

Вишенкой на торте в списке Навального стал старожил столичной политики, кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин. В начале кампании 2019 года в Мосгордуму Митрохин выступил с критикой юриста «ФБК» Любови Соболь, заручившись симпатией москвичей. Однако недавний пранк показал истинное лицо Митрохина – жадного до денег, беспринципного и не слишком смышленого. Митрохин повелся на телефонный розыгрыш и согласился продвигать на выборах указанных «командой Лужкова» кандидатов за деньги.

Конкуренцию Митрохину в 43-м округе составят кандидат от ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский, коммунист Роман Климентьев и справедливоросс Евгений Боровик.

Таким образом, Навальный предложил москвичам на выбор двух дебоширов, не слишком воспитанного судью, диванного коммуниста и продажного глупца. Похоже, что глава «ФБК» намеренно выбирал столь карикатурных персонажей, думая, что они станут альтернативой самовыдвиженцам «партии власти».