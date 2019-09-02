Супрун назвала Авакова виновником отсутствия медицинского каннабиса на Украине



Киев, 2 августа. Теперь уже бывшая и. о. руководителя Минздрава Украины Ульяна Супрун обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова в том, что его ведомство заблокировало процесс запуска в обращение медицинского каннабиса на Украине.

На видеозаписи, опубликованной в Facebook журналистом Тарасом Ратушным, Супрун сообщает, что на последнем заседании Верховной рады Минздрав предложил изменения в некоторые положения, «чтобы медицинский каннабис стал доступным для пациентов».

«Все согласовали: СБУ, МЭРТ, Минфин, мы. Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД», — посетовала Супрун.

Она уточнила, что ведомство дважды передавало поправки, и каждый раз МВД их блокировало, ссылаясь на необходимость изменения уголовного кодекса.

«Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, такой же, как другие наркотики, которые являются лекарством, он может контролироваться через Гослекслужбу. Так что можете сказать спасибо господину Авакову за то, что нет медицинского каннабиса сейчас в Украине, доступного для наших пациентов», — резюмировала она.

На прошлой неделе Супрун заявила, что подала заявление об отставке. Свои полномочия сложили еще двое ее заместителей — Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

Напомним, что Супрун является весьма непопулярной фигурой на Украине. Свое прозвище «Доктор смерть» она получила за неоднозначные управленческие решения, а также нарушила целый ряд законов, когда возглавила украинский Минздрав. Супрун имеет двойное гражданство (США и Украины), что противоречит закону о госслужбе. Кроме того, она вот уже два года работает на посту и. о. главы министерства, хотя украинское законодательство разрешает исполнять обязанности министра не дольше одного месяца.