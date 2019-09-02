Свердловский губернатор заступился за «золотую школу»

Екатеринбург, 2 сентября. Екатеринбургская школа № 106 стала предметом споров из-за необычного интерьера, который она получила после реконструкции.

Учебное заведение, которое ремонтировалось за счет местного бизнесмена Андрея Симановского, стало больше походить на музей — стены и пол отделаны мрамором и золотом, а потолок украшен росписью и хрустальными люстрами. Тем не менее, некоторым родителям не понравилось излишнее благолепие, которое они сочли за неуместную вычурность.

В какой-то момент к обсуждению «золотой школы» присоединился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он признал, что «со вкусом есть вопросы», однако не стоит из-за этого критиковать мецената, который оплатил реконструкцию учебного заведения, ведь он думал не об окружающих людях, а не о заработке, пишет «ФедералПресс».

«Давайте отделим одно от другого. Сам посыл помощи родной школе — очень правильный. Мне бы хотелось, чтобы больше наших предпринимателей тратили деньги именно таким образом: помогали школам, вузам, библиотекам и музеям», — пишет Куйвашев в Instagram.

Ранее сообщалось, что новая школа в Красноярске поставила рекорд по числу первых классов. Учебное заведение рассчитано на 1550 мест в одну смену и содержит 100 классов, 24 из которых — первые. Чтобы собрать всех первоклашек в первый учебный день педагогам пришлось организовать сразу четыре линейки. Школа также может похвастаться тремя спортзалами, собственным футбольным полем, а также специальными кабинетами для физики и химии.