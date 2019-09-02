«Мертвые души», погромы и психологическое насилие. Подводим итоги лета оппозиции

Лето 2019 года в Москве выдалось особенно жарким за счет аномального накала страстей. Ранее выборы в Мосгордуму не вызывали особого ажиотажа, но в этот раз они привлекли к себе внимание прессы федерального уровня и даже зарубежных политиков. Произошло это за счет отчаянной попытки так называемой несистемной оппозиции сорвать парламентские выборы в столице и дискредитировать избирательную систему России в целом. Сегодня мы проследим хронологию событий и на конкретных примерах рассмотрим, какие методы блогер Алексей Навальный и его приближенные использовали для радикализации столичной оппозиционной тусовки.

Угрозы, шантаж и психологическое насилие

Первым шагом Навального на пути к дестабилизации ситуации стало продвижение своих подручных в московскую политическую повестку. Для этого был составлен список так называемых «независимых кандидатов» — Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

Выбранная пятерка должна была выдвинуться на позиции кандидатов в депутаты Мосгордумы и привлечь к себе внимание оппозиционно настроенных жителей столицы. Задача четкая, но трудновыполнимая — ниша оппозиционных кандидатов уже была занята реальными претендентами. Так, самым сложным оказался 43-й избирательный округ, в который Навальный направил своего наиболее амбициозного выдвиженца — Любовь Соболь.

Конкурентом Соболь оказалась фаворит всей столичной избирательной кампании в целом Анна Федермессер. Дальнейшие события ярко продемонстрировали, что выдвиженцы Навального изначально не рассматривали честную конкуренцию как метод политической борьбы.

Сразу после того, как Федермессер зарегистрировалась выдвиженцем по родному 43-му округу, Соболь обрушила на нее град критики и обвинений в продажности. Навальный поддержал свою ставленницу в этом начинании и публично обозвал Анну коллаборационисткой. Когда дело дошло до того, что в ФБК начали всерьез рассматривать силовое устранение конкурента, Федермессер предпочла не рисковать здоровьем и снялась с выборов.

Что интересно, для ведения своей «грязной» информационной войны с конкурентами Навальный активно использовал многочисленных ботов. В середине августа полиция обнаружила в московском районе Марьино квартиру, в которой группа молодых людей через тысячи фейковых аккаунтов засоряла Интернет заказными комментариями в пользу выдвиженцев Навального.

«Мертвые души» XXI века

Параллельно с кампанией по уничтожению конкурентов выдвиженцы Навального занимались сбором подписей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты. Сегодня, оглядываясь на события двухмесячной давности, можно с уверенностью утверждать, что перед Соболь и остальными ставилась задача непременно провалить сбор подписей и обвинить в произошедшем власти Москвы и России в целом.

Так, при проверке выяснилось, что у выдвиженцев Навального подписи избирателей были подделаны. Для амбициозных, но непопулярных политиков характерна массовая фальсификация документов. Но есть два нюанса. Во-первых, в подписных листах Соболь обнаружились не просто подделки, а подписи давно умерших людей. Такой факт практически гарантирует, что кандидат не будет допущен к выборам. А во-вторых, Милов, собравший, по его собственному утверждению, почти 10 тысяч подписей, имел самые высокие шансы зарегистрироваться кандидатом. Но за день до выборов он просто исчез и не стал сдавать подписи в избирком, намеренно провалив кампанию.

Предсказуемо, что всем «навальнистам» московские УИКи отказали в регистрации кандидатами из-за массовой фальсификации подписей. Но Соболь и остальные выдвиженцы не расстроились, ведь именно этого они и добивались — псевдооппозиция наконец могла открыто продвигать заранее выдуманный тезис, что их не пустили на выборы по политическим соображениям. Начинался основной этап «избирательной кампании» Навального — организация митингов с требованием допуска «независимых кандидатов» и их радикализация.

Для пущей убедительности Соболь попыталась шантажировать членов избирательной комиссии, объявив голодовку. Вот только в эту провокацию мало кто поверил — почти за месяц «голодания» женщина ничуть не изменилась внешне, хотя другие люди за аналогичные сроки теряли до трети веса и просто не могли ходить.

Сакральные жертвы оппозиции

Первая акция с требованием допустить выдвиженцев Навального к выборам прошла 14 июля на Трубной площади и собрала до 1 тысячи человек. Соболь, Яшин и остальные призвали своих сторонников каждый день повторять импровизированный митинг на площади. Вероятно, они рассчитывали на постепенный рост числа своих активных сторонников, но вышло все наоборот. Протестные настроения среди оппозиции постепенно сходили на нет. Немалую роль в этом сыграл тот факт, что сами псевдокандидаты банально забили на Трубную и предоставили активистов самим себе.

Исправить ситуацию должен был согласованный митинг 20 июля с участием Навального, его выдвиженцев и других любителей массовых фальсификаций. Однако, как и в случае с самими выборами, митинг для Навального был лишь прикрытием, поводом собрать побольше народа. Все организовывалось для последующих «гуляний». Именно на том митинге блогер и его подручные начали радикализировать протест и призывать собравшихся к «гуляниям» — массовым беспорядкам.

Фактически Навальный подбивал молодых сторонников к конфликту с полицией. Делалось это с целью получения сакральных жертв — задержанных и арестованных за беспорядки активистов, которых можно было бы выставить «жертвами политических репрессий».

Но у описанной выше методики есть один недостаток, наиболее агрессивные активисты редко вызывают симпатию у сторонних наблюдателей. Например, сложно назвать «невинной жертвой» Ивана Подкопаева, у которого при задержании на незаконном шествии нашли молоток, перцовый баллончик и два ножа.

Бабка по вызову и другие юродивые

Чтобы замаскировать такие «незначительные» нюансы, оппозиция свозит на митинги специфических персонажей, к которым у других людей сразу возникает чувство жалости и сочувствия. Настоящей визитной карточкой летних протестов в Москве стала бабушка-инвалид, которую один из сторонников Соболь сдал в аренду организаторам акций. На митинги и пикеты её привозили минимум пять раз, в том числе и на несогласованные. Каждый раз вокруг неё собиралась толпа журналистов, жаждущих заполучить фотографии с душещипательным сюжетом.

Если внимательно присмотреться, то на акциях оппозиции можно заметить и других подставных персонажей – влюблённые парочки с мягкими игрушками, с детьми, беременные женщины, инвалиды и многие другие.

Зарубежные покровители и вмешательство

Фото и видео материалы с участием таких специфических персонажей хорошо расходится в зарубежной прессе, где используется для «непредвзятого» освещения событий. Так, немецкое издание Deutsche Welle, выходящее в том числе и на русском языке, открыто призывало москвичей выходить на улицы.

Не осталось в стороне и правительство США. Американское посольство на своих ресурсах опубликовало для российских оппозиционеров карту несогласованных «гуляний» 27 июля, которые в итоге переросли в погромы.

Запад помогал не только информационно, но и финансово. В настоящее время правоохранительными органами расследуется дело об отмывании на счетах ФБК десятков миллионов рублей. При этом ранее журналисты НТВ выяснили, что основные «пожертвования» Навальный и его команда получают из-за рубежа через беглых олигархов, в том числе и Михаила Ходорковского.

Политическая ориентация на заказ

Как бы то ни было, но все ухищрения Навального, Соболь и их покровителей не дали нужного результата. С 20 июля, когда был проведён 12-тысячный согласованный митинг, активность сторонников оппозиции стремительно пошла на спад. Так, в самых агрессивных «гуляниях» 27 июля и 3 августа приняло участие 3,5 тысячи и 1,5 тысячи человек соответственно. Но, что особенно важно, именно эти акции являются настоящими массовыми беспорядками с порчей имущества, драками и столкновениями с полицией.

Секрет такой стремительной радикализации открылся довольно быстро – из 1 тысячи задержанных 27 июля 600 человек оказались приезжими. После этого инцидента Навальный практически перестал скрывать свои методы и начал открыто свозить в Москву проплаченных провокаторов и массовку из регионов. Например, на митинг-концерт 10 августа «сторонников оппозиции» свозили целыми автобусами. Для участия в акции нанимали даже студентов с Ямайки, которые резко выделялись из толпы.

К несогласованной акции 31 августа блогер готовился ещё более нагло. Его кураторы вербовали массовку участников шоп-туров, нанимали людей через объявления в социальных сетях. Накануне мероприятия даже был обнаружен большой частный дом, куда свозили продажных активистов из отдаленных регионов.

Ряженые провокаторы

Тот факт, что Навальный перестал особо скрываться свидетельствует о кризисе протеста. Насущной задачей блогера стало создать действительно шокирующий инцидент, который мог бы всколыхнуть московскую общественность. Для этого он решил использовать совсем уж «грязные» методы.

Незадолго до начала несогласованных «гуляний» 31 августа в Москве случайному очевидцу удалось заснять странную группу мужчин, один из которых прямо в центре город переоделся в форму бойца ОМОН. Совершенно ясно, что к силовым структурам неизвестный никакого отношения не имел.

Вероятно, в случае столкновений погромщиков с полицией ряженый ОМОНовец должен был воспользоваться суматохой и совершить провокацию, например, избить одного из задержанных. После этого ему не составило бы труда скрыться. Но и тут планам Навального не суждено было воплотиться в жизнь – 31 августа между «гуляющими» и полицией не произошло ни одной стычки.

Как бы то ни было, но попытки организовать столь грубые подставы указывают на то, что Навальный и его сторонники готовы идти на крайние меры, тем более, что сроки поджимают – выборы состоятся 8 сентября. По понятным причинам, в будние дни оппозиции не удастся организовать сколь-нибудь значимую акцию. А значит он приложит все усилия, чтобы попытаться сорвать выборы, организовав беспорядки в субботу.