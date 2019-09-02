Скончался режиссер Борис Рычков

Москва, 2 сентября. Режиссер, сценарист документального кино, народный артист РСФСР Борис Рычков скончался в воскресенье на 82-м году жизни, об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«Первого сентября 2019 года от нас ушел советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков», — говорится в сообщении.

Причина смерти режиссера не указывается. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Рычков окончил Всероссийский государственный институт кинематографии в 1966 году, а в 1979 году стал преподавать, пишет МИР24. С 1965 года по 1993 год Рычков был режиссером Центральной студии документальных фильмов. Рычков стал лауреатом Государственной премии СССР, сообщает «Культуромания». Российским телезрителям режиссер запомнился прежде всего фильмами «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе» и другими, отмечает РИАМО.