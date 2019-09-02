Президент Польши выступил категорически против возвращения России в G7

Варшава, 2 сентября. Президент Польши Анджей Дуда выступил категорически против возрождения формата G8 с участием России.

На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом журналисты поинтересовались у польского президента его отношением к возможному возвращению России к G7.

«Это очень сложный вопрос. Ситуация с Россией очень сложная», — ответил Дуда.

Глава Польши обвинил Россию в том, что она «реализует имперские амбиции».

«В этом контексте стоит задать себе вопрос, стоит ли подходить к России по принципу business as usual, то есть сотрудничать с ней в своих интересах. Я считаю, что нельзя», — резюмировал Дуда.

Напомним, 26 августа глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который состоится в 2020 году в США. Он также добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о восстановлении G8 с участием России.



Трамп подчеркнул, что возвращение России в G8 является необходимым, так как многие вопросы невозможно решить без участия Москвы. При этом президент Франции Эммануэль Макрон выступил с аналогичным предложением.

Формат G8 существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что не исключает возобновления работы в формате G8 и считает полезными любые контакты с представителями стран, входящих в этот клуб. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выступала инициатором возвращения в «Большую восьмерку» и не просила об этом кого бы то ни было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью для Кремля. По его словам, обсуждение глобальных мировых проблем, будь то в геополитике, безопасности или экономике неэффективно без участия таких стран, как Китай и Индия, и для этого намного лучше подходит формат G20, сообщала «Газета.ру».