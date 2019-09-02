В ДНР объяснили рост числа обстрелов приказом о премиях силовикам ВСУ

Донецк, 2 сентября. Усиление интенсивности обстрелов на территории Донбасса связано с приказом командования ВСУ о премировании силовиков за уничтожение техники и личного состава Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.

Он подчеркнул, что рост числа обстрелов связан с жаждой наживы боевиков вооруженных формирований Украины.

«Согласно приказу командующего операцией объединенных сил «О премировании отдельных категорий военнослужащих ВСУ, выполняющих задачи по осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны», указаны порядок и размеры выплаты премий за нанесение урона живой силе и технике», — сказал Астрахань.

По его словам, около 17 тысяч рублей составляет премия за убийство ополченца, почти 29 тысяч — за уничтожение автомобильной техники в республике, а около 100 тысяч — бронетехники.

Астрахань обратился к международному сообществу с просьбой обратить внимание на то, что «созданием и рассылкой такого рода документа украинское военно-политического руководство создает повод для нарушения подчиненными боевиками действующего перемирия». А это, по словам представителя Народной милиции республики, влечет за собой неизбежную эскалацию конфликта и кровопролитие.

Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска, однако ополченцам удалось их оттеснить. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.