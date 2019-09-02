Школа в Краснодаре поставила рекорд по количеству первых классов

Красноярск, 2 сентября. В Восточно-Кругликовском микрорайоне Красноярска открылась новая школа, которой пришлось провести сразу 4 линейки из-за обилия первых классов. Об этом сообщает администрация города.

«Новая школа на 1550 мест в одну смену начала работу в День знаний. Сформированы 100 классов, 24 из них — первые. Из-за большого количества учеников День знаний здесь отмечали несколько раз — 2 сентября прошли четыре торжественных линейки», — говорится в сообщении.

Таким образом классы будут сформированы от «А» до «Ш». Учебное заведение также может похвастаться тремя спортзалами, собственным футбольным полем, а также специальными кабинетами для физики и химии.

Отметим, что красноярская школа стала не единственным средним образовательным заведением, в котором насчитывается большое количество первых классов. В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил школу в Татарстане, у которой 11 первых классов. Глава правительства выразил удивление и напомнил, что в советские времена в школах насчитывалось максимум четыре первых класса — с «А» по «Г».

Медведев подчеркнул, что размер классов должен быть адекватным. По его словам, в советское время один класс мог насчитывать до 40 детей. Однако сегодня средняя наполняемость класса составляет 26-30 детей.

Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин посетил школу во время своей поездки в Тулун (Иркутская область). Главное здание школы №6 построили еще в 1952 году, а в 1990 году к нему добавили двухэтажную пристройку, в которой оборудовали столовую и несколько кабинетов.