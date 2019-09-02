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Волочкову раскритиковали за вторжение в школу к дочери без нижнего белья

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Волочкову раскритиковали за вторжение в школу к дочери без нижнего белья

Москва, 2 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в очередной раз поразила своим откровенным нарядом. Балерина вторглась на урок своей дочери Ариадны в платье с глубоким вырезом и без нижнего белья.

Волочкова рассказала, что решила в первый день нового учебного года вторгнуться на урок русского языка своей дочери. Девочка перешла в восьмой класс. На опубликованной в Instagram фотографии прима стоит в окружении учеников и обнимает свою дочь.

«Ребята, всех с началом учебного года! Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным, но верю, приятным. Я решила поздравить мою любимую Аришу именно так», — написала балерина.

Волочкову раскритиковали за вторжение в школу к дочери без нижнего белья

Подписчики балерины раскритиковали ее за вторжение в школу к дочери без нижнего белья. Они отметили, что платье с глубоким декольте – не самый лучший выбор для визита в школу. Кроме того, внимательные пользователи обратили внимание на то, что дочь танцовщицы держит тот же букет, что накануне подарили Волочковой «в кругу друзей».

Ранее Волочкова «порадовала» поклонников откровенным снимком рядом с иконой. Под фотографией она написала, что пришла в совершенную для себя форму, для которой много занималась и практически ничего не ела. Прежде Волочкова пришла на презентацию своей книги в нижнем белье и фате.

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