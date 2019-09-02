Суд не лишил родительских прав супругов Проказовых, взявших младенца на незаконный митинг

Москва, 2 сентября. Лефортовский суд отказался удовлетворить иск прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, появившихся на незаконном митинге с годовалым ребенком.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле есть показания, касающиеся частной жизни малолетнего ребенка.

По данным обвинения, на несанкционированном митинге 27 июля у мэрии Москвы Проказовы передали своего сына другому человеку, подвергнув таким образом его жизнь и здоровье опасности. Кроме того, по заявлению прокуроров, супруги, «эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами», передает РИА Новости.

Проказовы в суд не явились, аргументировав свое отсутствие необходимостью присутствовать на школьной линейке. Их представитель Екатерина Тягай, перечислив на заседании основания для лишения родительских прав из 69-й статьи Семейного кодекса, подчеркнула, что ничего из этого в семье Проказовых никогда не происходило.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила за отзыв иска к семье. Генпрокуратура проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав.

Московская прокуратура потребовала лишить родительских прав участников незаконного митинга в столице, который провела так называемая «оппозиция» 27 июля. Тогда семейная пара пришла в центр города на Тверской бульвар с годовалым ребенком. Волонтер штаба соратницы скандального блогера Алексея Навального и юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь Сергей Фомин, чтобы беспрепятственно скрыться от правоохранителей, взял младенца из рук Проказовых, используя малыша как живой щит. По данным полиции, Фомин был одним из организаторов беспорядков: задавал маршрут, проводил настоящий инструктаж по раскачиванию толпы.

Поводом для проведения незаконных митингов стал недопуск сторонников Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Так, у Соболь нашли практически 15% липовых подписей, хотя закон допускает только 10% «брака». Кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов. А в одной из столичных квартир полицейские обнаружили настоящую «фабрику» по рисовке поддельных подписей.