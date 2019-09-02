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Призывавшему к расправе над детьми силовиков блогеру Синице грозит до шести лет тюрьмы

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Призывавшему к расправе над детьми силовиков блогеру Синице грозит до шести лет тюрьмы

Москва, 2 сентября. Прокуратура попросила Пресненский суд Москвы назначить шесть лет колонии блогеру Владиславу Синице, который призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции.

Государственный обвинитель подчеркнул, что подсудимый Синица виновным себя не признает, однако его вина доказана в полном объеме и подтверждена письменными материалами уголовного дела.

«Прошу признать подсудимого Синицу виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявил прокурор.

Напомним, блогер Владислав Синица является фигурантом уголовного дела «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». По данным следствия, 31 июля Синица опубликовал сообщение в своем микроблоге в Twitter, в котором призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность москвичей на незаконном митинге 27 июля в Москве. Его организаторами является так называемая «оппозиция».

Синица не считает, что опубликованным в соцсети сообщением призвал кого-либо к убийствам и насилию. Мосгорсуд отправил блогера в СИЗО до 3 октября.

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