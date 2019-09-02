Специалисты Красного Креста рассказали о погибших заключенных Йемена после авиаударов ОАЭ

Сана, 2 сентября. Сотни человек погибли в Йемене в результате бомбардировки ВВС ОАЭ по позициям правительственных войск в Адене и провинции Абьян. Сообщается, что число погибших и раненых среди гражданских и военных достигает 300 человек. Сотрудники международного комитета Красного Креста рассказали Федеральному агентству новостей, что происходило на месте авиаудара по многоэтажному зданию тюрьмы в Дамаре.

В здании тюрьмы йеменского города Дамар под стражей находилось примерно 170 человек, 40 из них оказались ранены и уже получают медицинскую помощь. Остальные, предположительно, погибли, но точное число погибших пока не установлено, сообщают в МККК. Добровольцы Йеменского Красного Полумесяца извлекали тела из-под развалин до прибытия тяжелой техники, но специалисты МККК считают, что уйдет еще несколько дней на обнаружение всех тел погибших. Группа сотрудников МККК, в том числе судебно-медицинские эксперты, привезли в Дамар медикаменты для лечения раненых и мешки для тел погибших.

«Когда я увидел эти страшные разрушения, мертвые тела, лежащие среди обломков, я испытал настоящий шок. Недопустимо, чтобы люди, которые не принимают активного участия в боевых действиях, погибали такой смертью», — приводит ФАН слова главы делегации МККК в Йемене Франца Раухенштейна после работы на месте авиаудара.

В МККК считают, что бомбардировка Йемена еще раз страшным образом напоминает о правилах войны, по которым наносить удары можно только по военнослужащим и военным объектам. Добровольцы призывают воюющие стороны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не допустить гибели и ранений гражданского населения и других людей, не участвующих в вооруженных столкновениях. Например, лишенных свободы, как в случае с тюрьмой в Дамаре.

«Взаимодействие со сторонами в конфликте при проведении ими военных операций – важная часть работы МККК. Мы напоминаем государствам и другим сторонам в конфликте об их ответственности в этой области. То, что произошло с заключенными в учреждении, которое мы посещали, приводит в ужас. Нам нужно сейчас понять, что именно произошло и как мы можем помочь раненым и семьям погибших», — сказал директор Управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабриццио Карбони.

До бомбежки сотрудники МККК посещали заключенных в тюрьме Дамара: Красный Крест по всему миру следит за соблюдением прав заключенных, регулярно проверяет условия их содержания и добивается их улучшения.